Projected Lineups for Flames vs. Canucks – 11/23/25

The Calgary Flames take on the Vancouver Canucks at Rogers Arena tonight. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.
FLAMES (7-13-3) at CANUCKS (9-11-2)
9 p.m. ET; SN1, SNW, SNP
Flames projected lineup
Jonathan Huberdeau — Morgan Frost — Matt Coronato
Yegor Sharangovich — Nazem Kadri — Joel Farabee
Connor Zary — Mikael Backlund — Blake Coleman
John Beecher — Sam Morton — Adam Klapka
Kevin Bahl — Rasmus Andersson
Yan Kuznetsov — MacKenzie Weegar
Jake Bean — Brayden Pachal
Dustin Wolf
Devin Cooley
Scratched: Joel Hanley, Ryan Lomberg, Dryden Hunt
Injured: Martin Pospisil (undisclosed), Zayne Parekh (upper body), Samuel Honzek (upper body)
Status report
Neither team held a morning skate. … Wolf is expected to start after Cooley made 28 saves in a 3-2 shootout win at home against the Dallas Stars on Saturday.
Canucks projected lineup
Jake DeBrusk — Elias Pettersson — Evander Kane
Brock Boeser — David Kampf — Conor Garland
Drew O’Connor — Aatu Raty — Kiefer Sherwood
Mackenzie MacEachern — Max Sasson — Linus Karlsson
Quinn Hughes — Filip Hronek
Marcus Pettersson — Tyler Myers
Elias Nils Pettersson — Tom Willander
Kevin Lankinen
Jiri Patera
Scratched: Arshdeep Bains, P.O. Joseph, Lukas Reichel
Injured: Thatcher Demko (lower body), Filip Chytil (concussion protocol), Teddy Blueger (lower body), Nils Hoglander (lower body), Derek Forbort (undisclosed)
Status report
Hronek missed practice Saturday because of an illness but is expected to play. … DeBrusk and Sherwood have switched lines.
