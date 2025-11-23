Projected Lineups for Flames vs. Canucks – 11/23/25

by

The Calgary Flames take on the Vancouver Canucks at Rogers Arena tonight. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.

FLAMES (7-13-3) at CANUCKS (9-11-2)

9 p.m. ET; SN1, SNW, SNP

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau — Morgan Frost — Matt Coronato
Yegor Sharangovich — Nazem Kadri — Joel Farabee
Connor Zary — Mikael Backlund — Blake Coleman
John Beecher — Sam Morton — Adam Klapka

Kevin Bahl — Rasmus Andersson
Yan Kuznetsov — MacKenzie Weegar
Jake Bean — Brayden Pachal

Dustin Wolf
Devin Cooley

Scratched: Joel Hanley, Ryan Lomberg, Dryden Hunt

Injured: Martin Pospisil (undisclosed), Zayne Parekh (upper body), Samuel Honzek (upper body)

Status report

Neither team held a morning skate. … Wolf is expected to start after Cooley made 28 saves in a 3-2 shootout win at home against the Dallas Stars on Saturday.

Latest for THW:

Canucks projected lineup

Jake DeBrusk — Elias Pettersson — Evander Kane
Brock Boeser — David Kampf — Conor Garland
Drew O’Connor — Aatu Raty — Kiefer Sherwood
Mackenzie MacEachern — Max Sasson — Linus Karlsson

Quinn Hughes — Filip Hronek
Marcus Pettersson — Tyler Myers
Elias Nils Pettersson — Tom Willander

Kevin Lankinen
Jiri Patera

Scratched: Arshdeep Bains, P.O. Joseph, Lukas Reichel

Injured: Thatcher Demko (lower body), Filip Chytil (concussion protocol), Teddy Blueger (lower body), Nils Hoglander (lower body), Derek Forbort (undisclosed)

Status report

Hronek missed practice Saturday because of an illness but is expected to play. … DeBrusk and Sherwood have switched lines.

Latest for THW:

Substack Subscribe to the THW Daily and never miss the best of The Hockey Writers Banner