2019 NHL Mock Drafts Revisited: Pick By Pick Results

Now for the finishing touch, the final installment of my 2019 draft coverage and part three of a series recapping the NHL results in relation to my rankings and mock drafts.

Part one was evaluating the team results and part two was breaking down the draft by the numbers.

Part three is, quite simply, a pick-by-pick comparison for all seven rounds — using this legend where applicable:

NR — Not Ranked (in top 350)

OR — Off Radar (among 1,492 total prospects)

UD — Undrafted (in mocks)

First Round

Pick Team Player Final Ranking Personal Mock Consensus Mock 1 Jack Hughes 1 1 1 2 Kaapo Kakko 2 2 2 3 Kirby Dach 7 8 5 4 Bowen Byram 4 5 4 5 Alex Turcotte 6 3 3 6 Moritz Seider 15 25 18 7 Dylan Cozens 9 9 9 8 Philip Broberg 5 7 8 9 Trevor Zegras 8 4 6 10 Vasili Podkolzin 3 6 13 11 Victor Söderström 19 17 17 12 Matthew Boldy 12 12 7 13 Spencer Knight 20 16 36 14 Cam York 17 21 21 15 Cole Caufield 11 14 10 16 Alex Newhook 13 10 16 17 Peyton Krebs 10 11 11 18 Thomas Harley 26 23 22 19 Lassi Thomson 27 24 26 20 Ville Heinola 14 13 15 21 Samuel Poulin 49 39 29 22 Tobias Björnfot 18 29 32 23 Simon Holmstrom 46 53 31 24 Phillip Tomasino 16 19 14 25 Connor McMichael 51 41 41 26 Jakob Pelletier 33 37 39 27 Nolan Foote 53 47 27 28 Ryan Suzuki 32 32 19 29 Brayden Tracey 52 45 46 30 John Beecher 30 30 34 31 Ryan Johnson 44 62 51

Second Round

Pick Team Player Final Ranking Personal Mock Consensus Mock 32 Shane Pinto 61 51 62 33 Arthur Kaliyev 24 22 12 34 Bobby Brink 22 26 43 35 Antti Tuomisto 55 68 66 36 Pyotr Kochetkov 48 43 69 37 Mads Sogaard 76 73 79 38 Raphaël Lavoie 25 15 23 39 Jackson LaCombe 121 153 82 40 Nils Hoglander 29 31 24 41 Kaedan Korczak 41 33 40 42 Vladislav Firstov 96 82 110 43 Alex Vlasic 42 55 30 44 Jamieson Rees 50 52 38 45 Egor Afanasyev 34 42 35 46 Jayden Struble 120 133 86 47 Drew Helleson 89 92 96 48 Artemi Knyazev 58 54 72 49 Matthew Robertson 43 48 45 50 Samuel Fagemo 38 34 56 51 Simon Lundmark 82 111 88 52 Vladislav Kolyachonok 40 44 33 53 Nick Robertson 23 27 42 54 Robert Mastrosimone 31 40 57 55 Dillon Hamaliuk 133 129 107 56 Brett Leason 39 38 25 57 Samuel Bolduc 63 65 65 58 Karl Henriksson 69 66 54 59 Hunter Jones 107 95 91 60 Albert Johansson 83 67 71 61 Nikita Okhotyuk 108 106 114 62 Nikita Alexandrov 80 80 81

Third Round

Pick Team Player Final Ranking Personal Mock Consensus Mock 63 Matthew Stienburg 251 UD UD 64 Mattias Norlinder 81 149 84 65 Alex Campbell 138 156 78 66 Albin Grewe 37 49 49 67 Erik Portillo 193 175 191 68 Zac Jones 128 113 132 69 John Ludvig NR UD UD 70 Daniil Misyul 56 77 58 71 Hugo Alnefelt 70 60 60 72 Ronnie Attard 126 132 116 73 Patrik Puistola 36 28 28 74 Nathan Légaré 54 46 47 75 Adam Beckman 77 74 50 76 John Farinacci 73 78 67 77 Gianni Fairbrother 181 184 165 78 Alex Beaucage 79 94 83 79 Pavel Dorofeyev 21 18 20 80 Graeme Clarke 78 103 85 81 Cole Schwindt 267 UD UD 82 Michael Vukojevic 87 93 92 83 Anttoni Honka 28 20 44 84 Mikko Kokkonen 45 36 73 85 Ilya Konovalov 104 69 149 86 Layton Ahac 115 109 75 87 Lukas Parik 140 152 140 88 Ilya Nikolayev 35 35 52 89 Maxim Cajkovic 59 57 74 90 Domenick Fensore 66 75 61 91 Aliaksei Protas 112 85 162 92 Quinn Olson 182 214 214 93 Colten Ellis 106 131 127

Fourth Round

Pick Team Player Final Ranking Personal Mock Consensus Mock 94 Viktor Lodin NR UD UD 95 Jordan Spence 64 71 76 96 Tyce Thompson 249 UD UD 97 Ethan Phillips 93 120 80 98 Matias Maccelli 98 91 106 99 Cade Webber 219 UD 161 100 Matej Blumel 208 191 UD 101 Henry Thrun 74 70 55 102 Aaron Huglen 117 119 102 103 Mason Millman NR UD UD 104 Eric Hjorth OR UD UD 105 Michal Teply 60 63 63 106 Carter Berger 169 180 180 107 Alexander Daryin 348 UD UD 108 Yegor Spiridonov 67 58 48 109 Marc Del Gaizo 125 127 171 110 Ryder Donovan 118 105 99 111 Samuel Sjolund NR UD UD 112 Hunter Skinner NR UD UD 113 Henri Nikkanen 139 121 90 114 Dmitri Voronkov 350 UD UD 115 Mikhail Abramov 105 115 115 116 Lucas Feuk 149 138 138 117 Semyon Chistyakov 57 50 77 118 Case McCarthy 119 107 109 119 Kim Nousiainen 84 97 97 120 Max Crozier 168 176 177 121 Tuukka Tieksola 72 59 111 122 Ethan Keppen 109 87 87 123 Antti Saarela 71 90 59 124 Nick Abruzzese 247 UD UD

Fifth Round

Pick Team Player Final Ranking Personal Mock Consensus Mock 125 Mark Kastelic 231 UD 205 126 Jacob LeGuerrier 253 UD 208 127 Cole Brady NR UD UD 128 Cooper Moore 296 UD UD 129 Arseni Gritsyuk 142 178 123 130 Leevi Aaltonen 99 81 117 131 Rhett Pitlick 158 166 139 132 Trevor Janicke 94 102 101 133 Carson Focht 332 UD UD 134 Harrison Blaisdell 137 123 105 135 Isaiah Saville 124 110 150 136 Henry Rybinski 180 200 176 137 Owen Lindmark 145 145 119 138 Frederik Nissen Dichow OR UD UD 139 Marcus Kallionkieli 97 99 104 140 Sasha Mutala 110 101 89 141 Mason Primeau NR UD UD 142 Nick Porco 176 146 146 143 Filip Cederqvist 209 189 UD 144 Logan Neaton 345 UD UD 145 Judd Caulfield 239 UD 151 146 Mike Koster 122 154 141 147 Reece Newkirk 135 139 134 148 Ethan Haider NR UD UD 149 Matvei Guskov 95 79 103 150 Josh Nodler 238 UD UD 151 Aku Räty 171 137 121 152 Kirill Slepets 103 104 112 153 Martin Hugo Has 100 96 94 154 Roman Bychkov 102 114 129 155 Keean Washkurak 255 UD 196

Sixth Round

Pick Team Player Final Ranking Personal Mock Consensus Mock 156 Arturs Silovs NR UD UD 157 Braden Doyle 170 164 133 158 Patrick Moynihan 144 122 122 159 Elmer Soderblom 173 160 142 160 Lukas Rousek 227 UD 192 161 Adam Edstrom NR UD UD 162 Tomas Mazura NR UD UD 163 Will Francis 295 UD UD 164 Timur Ibragimov NR UD UD 165 Egor Serdyuk 130 124 124 166 Marshall Warren 65 61 37 167 Dominic Basse NR UD UD 168 Greg Meireles 256 UD 173 169 Roddy Ross 344 UD UD 170 Arsen Khisamutdinov NR UD UD 171 Luka Burzan 232 UD 210 172 Nikita Nesterenko NR UD UD 173 Ben Brinkman 88 76 93 174 Danil Savunov NR UD UD 175 Karel Plasek 200 192 UD 176 Anthony Romano 177 177 175 177 Gustav Berglund OR UD UD 178 Felix Bibeau NR UD UD 179 Isak Walther OR UD UD 180 Jack Malone 245 UD UD 181 Kevin Wall 309 UD UD 182 Quinn Schmiemann 166 169 186 183 Blake Murray 62 64 64 184 Santeri Hatakka 207 216 UD 185 Matias Mäntykivi 205 206 159 186 Mathew Hill NR UD UD

Seventh Round

Pick Team Player Final Ranking Personal Mock Consensus Mock 187 Maxence Guenette 254 UD UD 188 Andre Lee 323 UD UD 189 Nikola Pasic 150 159 143 190 Kirill Tyutyayev 211 209 UD 191 Carter Gylander 346 UD UD 192 Jake Schmaltz OR UD UD 193 Maxim Denezhkin 220 UD 172 194 Cole Moberg 167 157 166 195 Aidan McDonough NR UD UD 196 Bryce Brodzinski 198 126 126 197 Filip Lindberg 195 158 UD 198 Mikhail Shalagin 290 UD UD 199 Matthew Wedman NR UD UD 200 Axel Bergkvist NR UD UD 201 Rafaël Harvey-Pinard 257 UD UD 202 Trent Miner 136 174 174 203 Valtteri Puustinen NR UD UD 204 Kalle Loponen 184 130 160 205 Eric Ciccolini NR UD UD 206 Kieran Ruscheinski OR UD UD 207 Valentin Nussbaumer 68 88 70 208 Vadim Zherenko OR UD UD 209 Cole Coskey NR UD UD 210 Juuso Pärssinen 172 140 137 211 Santeri Airola NR UD UD 212 Tyler Angle NR UD UD 213 McKade Webster OR UD UD 214 Dustin Wolf 75 72 108 215 Arvid Costmar 222 UD 158 216 Massimo Rizzo 116 112 130 217 Jérémy Michel NR UD UD

Undrafted from Final Rankings

47) Daniil Gutik (LW, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

85) Justin Bergeron (LD, Canada, Rouyn-Noranda QMJHL, overager)

86) Billy Constantinou (RD, Canada, Kingston OHL)

90) Dmitri Sheshin (RW, Russia, Magnitogorsk MHL)

91) Yaroslav Likhachyov (RW, Russia, Gatineau QMJHL)

92) Josh Williams (RW, Canada, Edmonton WHL)

101) Vojtech Strondala (LC, Czech Republic, Kometa Brno)

111) Luke Toporowski (LW, USA, Spokane WHL)

113) Nolan Maier (G, Canada, Saskatoon WHL)

114) Taylor Gauthier (G, Canada, Prince George WHL)

127) Jake Lee (LD, Canada, Seattle/Kelowna WHL)

128) Oleg Zaytsev (LC, Russia, Red Deer WHL)

129) Vladimir Alistrov (LW, Belarus, Edmonton WHL)

131) Xavier Simoneau (LW/LC, Canada, Drummondville QMJHL)

132) Xavier Parent (LW, Canada, Halifax QMJHL)

134) Logan Barlage (RC/RW, Canada, Lethbridge WHL)

141) Artyom Galimov (LC, Russia, Bars Kazan VHL, overager)

143) Yegor Chinakhov (F, Russia, Omskie Yastreby MHL)

146) Grant Silianoff (F, USA, Cedar Rapids USHL)

147) Cameron Rowe (G, USA, NTDP U18)

148) Alex Brännstam (LD, Sweden, Djurgårdens J20)

151) Marcel Barinka (F, Czech Republic, Halifax QMJHL)

152) Ondrej Psenicka (RW/LW, Czech Republic, Sparta Praha U19)

153) Evgeny Oxentyuk (RW/LC, Belarus, Team Belarus U20)

154) Ilya Morozov (LD, Russia, Sibir Novosibirsk KHL, overager)

155) Ilya Mironov (LD, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

156) Samuel Hlavaj (G, Slovakia, Lincoln USHL)

157) Brady Meyer (LC, USA, Green Bay USHL)

159) Michael Gildon (LW, USA, NTDP U18)

160) Jami Krannila (LC, Finland, Sioux Falls USHL)

161) Kristian Tanus (LC/LW, Finland, LeKi Mestis, overager)

162) Yannick Bruschweiler (LW, Switzerland, Zurich Lions NLA, overager)

163) Taro Jentzsch (LW/RC, Germany, Sherbrooke QMJHL, overager)

164) Christopher Merisier-Ortiz (LD, Canada, Baie-Comeau QMJHL)

165) David Aebischer (RD, Switzerland, Gatineau QMJHL)

174) Albin Sundsvik (LC, Sweden, Skelleftea J20)

175) Tag Bertuzzi (LW, Canada, Hamilton OHL)

178) Jonathan Brinkman (LW, Denmark, Aalborg Pirates)

179) Martin Lang (LW, Czech Republic, Kamloops WHL)

183) Luke Bast (LD, Canada, Brooks AJHL)

185) Iivari Rasanen (LD, Finland, Tappara U20)

186) Albert Lyckasen (RD, Sweden, Linköping J20)

187) Nikita Rtishchev (RW, Russia, Zvezda Moskva VHL, overager)

188) Adam Liska (LW, Slovakia, Slovan Bratislava KHL, overager)

189) Artur Gatiyatov (F, Kazakhstan, Snezhnye Barsy Astana MHL, overager)

190) Valeri Orekhov (LD, Kazakhstan, Barys Astana KHL, overager)

191) Zdenek Sedlak (RW/RC, Czech Republic, Kärpät U20, overager)

192) David Kvasnicka (LD, Czech Republic, Plzen, overager)

194) Amir Miftakhov (G, Russia, Bars Kazan VHL, overager)

196) Lassi Lehtinen (G, Finland, Lukko Liiga, overager)

197) Matt Brown (F, USA, Des Moines USHL, overager)

199) Eli Zummack (RW/RC, Canada, Spokane WHL, overager)

201) Otto Latvala (RD, Finland, LeKi Mestis, overager)

202) Jere Innala (LW, Finland, HPK Liiga, overager)

203) Joonas Oden (F, Finland/USA, KooKoo Liiga, overager)

204) Roope Taponen (G, Finland, HIFK U20)

206) Wiljami Myllyla (F, Finland, HIFK U20)

210) Carl Jakobsson (LW/RW, Sweden, Färjestad SHL, overager)

212) Ivan Drozdov (RW/LW, Belarus, Dinamo Minsk KHL, overager)

213) David Aubrecht (LD, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U19, overager)

214) Alex Yakovenko (LD, Russia/Kazakhstan, Muskegon USHL, overager)

215) Grigori Dronov (LD, Russia, Metallurg Magnitogorsk KHL, overager)

216) Vladislav Sukhachyov (G, Russia, Chelmet Chelyabinsk VHL, overager)

217) Vladimir Sartakov (G, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

Honourable Mentions

218) Adam Ahman (G, Sweden, IK Oskarshamn Allsvenskan, overager)

221) Dmitri Zaitsev (F, Russia, Russkie Vityazi Chekhov MHL)

223) Max Wahlgren (LC/LW, Sweden, Modo J20)

224) Jacob Grönhagen (LC, Sweden, HV71 J20)

225) Mikko Petman (RW, Finland, Lukko Liiga)

226) Aleks Haatanen (LW/RW, Finland, Pelicans U20)

228) Jan Bambula (LW/RW, Czech Republic, AZ Havirov)

229) Filip Koffer (RW, Czech Republic, Pardubice U19)

230) Krystof Hrabik (LC, Czech Republic, Tri City WHL, overager)

233) Roman Basran (G, Canada, Kelowna WHL)

234) Matthew Struthers (LC, Canada, North Bay OHL, overager)

235) Jacob Tortora (LW, USA, Barrie OHL, overager)

236) Jeremy McKenna (RW, Canada, Moncton QMJHL, overager)

237) Alex Steeves (F, USA, Notre Dame NCAA, overager)

240) Ludvig Hedstrom (LD, Sweden, Djurgårdens J20)

241) Alexander Popovic (LD, Sweden, MODO J20)

242) Jett Alexander (G, Canada, North York OJHL, overager)

243) Spencer Kersten (F, Canada, Oakville OJHL, overager)

244) Austen Swankler (LC, USA, Sioux Falls USHL)

246) Trevor Kuntar (LC, USA, Youngstown USHL)

248) Jaxon Nelson (RC, USA, Omaha USHL, overager)

250) Garrett Pinoniemi (LC, USA, Holy Family Catholic High School)

252) Thomas Schweighardt (RD, USA, Don Bosco Prep U.S. High School)

258) Phillip Schultz (LC/LW, Denmark, Victoria WHL, overager)

259) David Kope (RW, Canada, Edmonton WHL)

260) Ethan Anders (G, Canada, Red Deer WHL)

261) Matthew Davis (G, Canada, Spruce Grove AJHL)

262) Linus Nyman (LW/RW, Finland, Lukko Liiga, overager)

263) Jerry Turkulainen (RW, Finland, JYP Liiga, overager)

264) Danil Antropov (RW, Canada/Kazakhstan, Oshawa OHL)

265) Cole Mackay (RW, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

266) Joe Carroll (LW, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

268) Brooklyn Kalmikov (LW, Canada, Cape Breton QMJHL)

269) Brett Budgell (LC, Canada, Charlottetown QMJHL)

270) Sean Larochelle (RD, Canada, Victoriaville QMJHL)

271) Connor Horning (RD, Canada, Swift Current WHL)

272) Mark Rubinchik (LD, Russia, Toros Neftekamsk VHL, overager)

273) Pavel Gogolev (LW, Russia, Guelph OHL, overager)

274) Aleksei Sergeev (LC, Russia, Quebec QMJHL, overager)

275) Stepan Starkov (F, Russia, Sochi KHL, overager)

276) Andrei Pribylsky (RD, Russia, Dynamo Moskva KHL)

277) Nikita Vashchenko (LD, Russia, SKA-Varyagi Morozova MHL)

278) Nikolai Burenov (LD, Russia, Russkie Vityazi Chekhov MHL)

279) Danila Galenyuk (LD, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL, overager)

280) Janis Jérôme Moser (LD, Switzerland, Biel-Bienne NLA, overager)

281) Luca Hollenstein (G, Switzerland, Zug NLA, overager)

282) Daniel Dvorak (G, Czech Republic, Hradec Kralove U19, overager)

283) Martin Beranek (RW/LW, Czech Republic, Ceske Budejovice)

284) Simon Jellus (LC/LW, Slovakia, Luleå J20)

285) Michal Mrazik (LW, Slovakia, Rögle BK J20)

286) Maxim Shabanov (LC, Russia, Belye Medvedi Chelyabinsk MHL)

287) Ilya Altybarmakyan (LW/RW, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL)

288) Nikita Mikhailov (LC, Russia, Sibir Novosibirsk KHL, overager)

289) Georgi Ivanov (LC, Russia, Lokomotiv Yaroslavl KHL, overager)

291) Amir Garayev (LW, Russia, Kapitan Stupino, MHL)

292) Alexei Tsyplakov (LW, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

293) Lynden Breen (F, Canada, Central Illinois USHL)

294) Ty Jackson (LC, Canada, Dubuque USHL)

297) Alex Aslanidis (G, USA, Avon Old Farms U.S. High School)

298) Logan Stein (G, USA, Waterloo USHL)

299) Conner McDonald (RD, Canada, Edmonton WHL, overager)

300) Jake Christiansen (LD, Canada, Everett WHL, overager)

301) Montana Onyebuchi (RD, Canada, Kamloops WHL, overager)

302) Brayden Pachal (RD, Canada, Prince Albert WHL, overager)

303) Sergei Sapego (LD, Belarus, Prince Albert WHL, overager)

304) Tarun Fizer (RW, Canada, Victoria WHL)

305) Jakin Smallwood (RW, Canada, Kootenay WHL)

306) Clay Hanus (LD, USA, Portland WHL)

307) T.J. Lloyd (RD, Canada, Spruce Grove AJHL)

308) Zachary Okabe (F, Canada/Australia, Grande Prairie AJHL)

310) Brendan Budy (LW, Canada, Tri-City USHL, overager)

311) Jérémie Bucheler (RD, Canada, Victoria BCHL, overager)

312) Ryan Siedem (RD, USA, Central Illinois USHL)

313) Luke Johnson (LD, USA, Sioux City USHL, overager)

314) Noah Ganske (RD, USA, Green Bay USHL, overager)

315) Josh Maniscalco (RD, USA, Arizona State NCAA, overager)

316) Spencer Meier (RD, USA, St. Cloud State NCAA, overager)

317) Jack Jensen (LW, USA, Eden Prairie High School, overager)

318) Jett Jungels (LW, USA, Edina U.S. High School, overager)

319) Mike Vorlicky (RD, USA, Edina U.S. High School, overager)

320) Jackson Jutting (LC, USA, Minnesota Magicians NAHL)

321) Brett Chorske (RC, USA, Edina U.S. High School)

322) Travis Treloar (RC, Sweden, Chicago USHL)

324) Gabriel Seger (LC/LW, Sweden, Amarillo NAHL, overager)

325) Aarne Intonen (LC, Finland, TPS U20)

326) Konsta Hirvonen (LC/LW, Finland, HIFK U20)

327) Valtteri Ojantakanen (F, Finland, Jokerit U20)

328) Premysl Svoboda (LW, Czech Republic, HC Litvinov U19)

329) Marek Berka (LW, Czech Republic, HC Litvinov U19)

330) Jan Bernovsky (RW, Czech Republic, HC Vitkovice U19)

331) Ryan Hughes (LC, Canada, Saskatoon WHL, overager)

333) Egor Sokolov (RW, Russia, Cape Breton QMJHL, overager)

334) Adam McCormick (LD, Canada, Cape Breton QMJHL, overager)

335) Oliver Turan (RD, Slovakia, Acadie-Bathurst QMJHL)

336) Filip Prikryl (LC/RW, Czech Republic, Saint John QMJHL)

337) Andrew Perrott (RD, USA/Canada, Owen Sound OHL)

338) Lev Starikov (LD, Russia, Des Moines USHL)

339) Dominic Vidoli (LD, USA, Sioux City USHL, overager)

340) Colin Schmidt (RC, USA, Jamestown NAHL, overager)

341) Jonathan Yantsis (F, Canada, Kitchener OHL, overager)

342) Hugo Leufvenius (LC/LW, Sweden, Sarnia OHL, overager)

343) Nando Eggenberger (LW/RW, Switzerland, Oshawa OHL, overager)

347) Jesper Myrenberg (G, Sweden, Linköping J20, overager)

349) Alexander Gordin (F, Russia, SKA-Varyagi Morozova MHL)

Undrafted from Personal Mock

56) Daniil Gutik (LW, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

83) Justin Bergeron (LD, Canada, Rouyn-Noranda QMJHL, overager)

84) Billy Constantinou (RD, Canada, Kingston OHL)

86) Dmitri Sheshin (RW, Russia, Magnitogorsk MHL)

89) Yaroslav Likhachyov (RW, Russia, Gatineau QMJHL)

98) Taylor Gauthier (G, Canada, Prince George WHL)

100) Josh Williams (RW, Canada, Edmonton WHL)

108) Luke Toporowski (LW, USA, Spokane WHL)

116) Oleg Zaytsev (LC, Russia, Red Deer WHL)

117) Vojtech Strondala (LC, Czech Republic, Kometa Brno)

118) Jake Lee (LD, Canada, Seattle/Kelowna WHL)

125) Xavier Parent (LW, Canada, Halifax QMJHL)

128) Tag Bertuzzi (LW, Canada, Hamilton OHL)

134) Artyom Galimov (LC, Russia, Bars Kazan VHL, overager)

135) Vladimir Alistrov (LW, Belarus, Edmonton WHL)

136) Xavier Simoneau (LW/LC, Canada, Drummondville QMJHL)

141) Logan Barlage (RC/RW, Canada, Lethbridge WHL)

142) Alex Brännstam (LD, Sweden, Djurgårdens J20)

143) Yegor Chinakhov (F, Russia, Omskie Yastreby MHL)

144) Nolan Maier (G, Canada, Saskatoon WHL)

147) Grant Silianoff (F, USA, Cedar Rapids USHL)

148) Jami Krannila (LC, Finland, Sioux Falls USHL)

150) Yannick Bruschweiler (LW, Switzerland, Zurich Lions NLA, overager)

151) Evgeny Oxentyuk (RW/LC, Belarus, Team Belarus U20)

155) Marcel Barinka (F, Czech Republic, Halifax QMJHL)

161) Ilya Morozov (LD, Russia, Sibir Novosibirsk KHL, overager)

162) Taro Jentzsch (LW/RC, Germany, Sherbrooke QMJHL, overager)

163) Samuel Hlavaj (G, Slovakia, Lincoln USHL)

165) Ondrej Psenicka (RW/LW, Czech Republic, Sparta Praha U19)

167) Brady Meyer (LC, USA, Green Bay USHL)

168) Michael Gildon (LW, USA, NTDP U18)

170) Adam Liska (LW, Slovakia, Slovan Bratislava KHL, overager)

171) Cameron Rowe (G, USA, NTDP U18)

172) Roope Taponen (G, Finland, HIFK U20)

173) Kristian Tanus (LC/LW, Finland, LeKi Mestis, overager)

179) Lassi Lehtinen (G, Finland, Lukko Liiga, overager)

181) Eli Zummack (RW/RC, Canada, Spokane WHL, overager)

182) Christopher Merisier-Ortiz (LD, Canada, Baie-Comeau QMJHL)

183) Iivari Rasanen (LD, Finland, Tappara U20)

185) Zdenek Sedlak (RW/RC, Czech Republic, Kärpät U20, overager)

186) Albin Sundsvik (LC, Sweden, Skelleftea J20)

187) Martin Lang (LW, Czech Republic, Kamloops WHL)

188) Matt Brown (F, USA, Des Moines USHL, overager)

190) Ilya Mironov (LD, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

193) Jere Innala (LW, Finland, HPK Liiga, overager)

194) Ivan Drozdov (RW/LW, Belarus, Dinamo Minsk KHL, overager)

195) Artur Gatiyatov (F, Kazakhstan, Snezhnye Barsy Astana MHL, overager)

196) David Kvasnicka (LD, Czech Republic, Plzen, overager)

197) Grigori Dronov (LD, Russia, Metallurg Magnitogorsk KHL, overager)

198) Nikita Rtishchev (RW, Russia, Zvezda Moskva VHL, overager)

199) Joonas Oden (F, Finland/USA, KooKoo Liiga, overager)

201) David Aubrecht (LD, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U19, overager)

202) David Aebischer (RD, Switzerland, Gatineau QMJHL)

203) Valeri Orekhov (LD, Kazakhstan, Barys Astana KHL, overager)

204) Albert Lyckasen (RD, Sweden, Linköping J20)

205) Amir Miftakhov (G, Russia, Bars Kazan VHL, overager)

207) Alex Yakovenko (LD, Russia/Kazakhstan, Muskegon USHL, overager)

208) Carl Jakobsson (LW/RW, Sweden, Färjestad SHL, overager)

210) Wiljami Myllyla (F, Finland, HIFK U20)

211) Vladislav Sukhachyov (G, Russia, Chelmet Chelyabinsk VHL, overager)

212) Otto Latvala (RD, Finland, LeKi Mestis, overager)

213) Vladimir Sartakov (G, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

215) Jonathan Brinkman (LW, Denmark, Aalborg Pirates)

217) Luke Bast (LD, Canada, Brooks AJHL)

Honourable Mentions

218) Adam Ahman (G, Sweden, IK Oskarshamn Allsvenskan, overager)

221) Dmitri Zaitsev (F, Russia, Russkie Vityazi Chekhov MHL)

223) Max Wahlgren (LC/LW, Sweden, Modo J20)

224) Jacob Grönhagen (LC, Sweden, HV71 J20)

225) Mikko Petman (RW, Finland, Lukko Liiga)

226) Aleks Haatanen (LW/RW, Finland, Pelicans U20)

228) Jan Bambula (LW/RW, Czech Republic, AZ Havirov)

229) Filip Koffer (RW, Czech Republic, Pardubice U19)

230) Krystof Hrabik (LC, Czech Republic, Tri City WHL, overager)

233) Roman Basran (G, Canada, Kelowna WHL)

234) Matthew Struthers (LC, Canada, North Bay OHL, overager)

235) Jacob Tortora (LW, USA, Barrie OHL, overager)

236) Jeremy McKenna (RW, Canada, Moncton QMJHL, overager)

237) Alex Steeves (F, USA, Notre Dame NCAA, overager)

240) Ludvig Hedstrom (LD, Sweden, Djurgårdens J20)

241) Alexander Popovic (LD, Sweden, MODO J20)

242) Jett Alexander (G, Canada, North York OJHL, overager)

243) Spencer Kersten (F, Canada, Oakville OJHL, overager)

244) Austen Swankler (LC, USA, Sioux Falls USHL)

246) Trevor Kuntar (LC, USA, Youngstown USHL)

248) Jaxon Nelson (RC, USA, Omaha USHL, overager)

250) Garrett Pinoniemi (LC, USA, Holy Family Catholic High School)

252) Thomas Schweighardt (RD, USA, Don Bosco Prep U.S. High School)

258) Phillip Schultz (LC/LW, Denmark, Victoria WHL, overager)

259) David Kope (RW, Canada, Edmonton WHL)

260) Ethan Anders (G, Canada, Red Deer WHL)

261) Matthew Davis (G, Canada, Spruce Grove AJHL)

262) Linus Nyman (LW/RW, Finland, Lukko Liiga, overager)

263) Jerry Turkulainen (RW, Finland, JYP Liiga, overager)

264) Danil Antropov (RW, Canada/Kazakhstan, Oshawa OHL)

265) Cole Mackay (RW, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

266) Joe Carroll (LW, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

268) Brooklyn Kalmikov (LW, Canada, Cape Breton QMJHL)

269) Brett Budgell (LC, Canada, Charlottetown QMJHL)

270) Sean Larochelle (RD, Canada, Victoriaville QMJHL)

271) Connor Horning (RD, Canada, Swift Current WHL)

272) Mark Rubinchik (LD, Russia, Toros Neftekamsk VHL, overager)

273) Pavel Gogolev (LW, Russia, Guelph OHL, overager)

274) Aleksei Sergeev (LC, Russia, Quebec QMJHL, overager)

275) Stepan Starkov (F, Russia, Sochi KHL, overager)

276) Andrei Pribylsky (RD, Russia, Dynamo Moskva KHL)

277) Nikita Vashchenko (LD, Russia, SKA-Varyagi Morozova MHL)

278) Nikolai Burenov (LD, Russia, Russkie Vityazi Chekhov MHL)

279) Danila Galenyuk (LD, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL, overager)

280) Janis Jérôme Moser (LD, Switzerland, Biel-Bienne NLA, overager)

281) Luca Hollenstein (G, Switzerland, Zug NLA, overager)

282) Daniel Dvorak (G, Czech Republic, Hradec Kralove U19, overager)

283) Martin Beranek (RW/LW, Czech Republic, Ceske Budejovice)

284) Simon Jellus (LC/LW, Slovakia, Luleå J20)

285) Michal Mrazik (LW, Slovakia, Rögle BK J20)

286) Maxim Shabanov (LC, Russia, Belye Medvedi Chelyabinsk MHL)

287) Ilya Altybarmakyan (LW/RW, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL)

288) Nikita Mikhailov (LC, Russia, Sibir Novosibirsk KHL, overager)

289) Georgi Ivanov (LC, Russia, Lokomotiv Yaroslavl KHL, overager)

291) Amir Garayev (LW, Russia, Kapitan Stupino, MHL)

292) Alexei Tsyplakov (LW, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

293) Lynden Breen (F, Canada, Central Illinois USHL)

294) Ty Jackson (LC, Canada, Dubuque USHL)

297) Alex Aslanidis (G, USA, Avon Old Farms U.S. High School)

298) Logan Stein (G, USA, Waterloo USHL)

299) Conner McDonald (RD, Canada, Edmonton WHL, overager)

300) Jake Christiansen (LD, Canada, Everett WHL, overager)

301) Montana Onyebuchi (RD, Canada, Kamloops WHL, overager)

302) Brayden Pachal (RD, Canada, Prince Albert WHL, overager)

303) Sergei Sapego (LD, Belarus, Prince Albert WHL, overager)

304) Tarun Fizer (RW, Canada, Victoria WHL)

305) Jakin Smallwood (RW, Canada, Kootenay WHL)

306) Clay Hanus (LD, USA, Portland WHL)

307) T.J. Lloyd (RD, Canada, Spruce Grove AJHL)

308) Zachary Okabe (F, Canada/Australia, Grande Prairie AJHL)

310) Brendan Budy (LW, Canada, Tri-City USHL, overager)

311) Jérémie Bucheler (RD, Canada, Victoria BCHL, overager)

312) Ryan Siedem (RD, USA, Central Illinois USHL)

313) Luke Johnson (LD, USA, Sioux City USHL, overager)

314) Noah Ganske (RD, USA, Green Bay USHL, overager)

315) Josh Maniscalco (RD, USA, Arizona State NCAA, overager)

316) Spencer Meier (RD, USA, St. Cloud State NCAA, overager)

317) Jack Jensen (LW, USA, Eden Prairie High School, overager)

318) Jett Jungels (LW, USA, Edina U.S. High School, overager)

319) Mike Vorlicky (RD, USA, Edina U.S. High School, overager)

320) Jackson Jutting (LC, USA, Minnesota Magicians NAHL)

321) Brett Chorske (RC, USA, Edina U.S. High School)

322) Travis Treloar (RC, Sweden, Chicago USHL)

324) Gabriel Seger (LC/LW, Sweden, Amarillo NAHL, overager)

325) Aarne Intonen (LC, Finland, TPS U20)

326) Konsta Hirvonen (LC/LW, Finland, HIFK U20)

327) Valtteri Ojantakanen (F, Finland, Jokerit U20)

328) Premysl Svoboda (LW, Czech Republic, HC Litvinov U19)

329) Marek Berka (LW, Czech Republic, HC Litvinov U19)

330) Jan Bernovsky (RW, Czech Republic, HC Vitkovice U19)

331) Ryan Hughes (LC, Canada, Saskatoon WHL, overager)

333) Egor Sokolov (RW, Russia, Cape Breton QMJHL, overager)

334) Adam McCormick (LD, Canada, Cape Breton QMJHL, overager)

335) Oliver Turan (RD, Slovakia, Acadie-Bathurst QMJHL)

336) Filip Prikryl (LC/RW, Czech Republic, Saint John QMJHL)

337) Andrew Perrott (RD, USA/Canada, Owen Sound OHL)

338) Lev Starikov (LD, Russia, Des Moines USHL)

339) Dominic Vidoli (LD, USA, Sioux City USHL, overager)

340) Colin Schmidt (RC, USA, Jamestown NAHL, overager)

341) Jonathan Yantsis (F, Canada, Kitchener OHL, overager)

342) Hugo Leufvenius (LC/LW, Sweden, Sarnia OHL, overager)

343) Nando Eggenberger (LW/RW, Switzerland, Oshawa OHL, overager)

347) Jesper Myrenberg (G, Sweden, Linköping J20, overager)

349) Alexander Gordin (F, Russia, SKA-Varyagi Morozova MHL)

Undrafted from Consensus Mock

53) Billy Constantinou (RD, Canada, Kingston OHL)

68) Daniil Gutik (LW, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

95) Luke Toporowski (LW, USA, Spokane WHL)

98) Taylor Gauthier (G, Canada, Prince George WHL)

100) Josh Williams (RW, Canada, Edmonton WHL)

113) Jake Lee (LD, Canada, Seattle/Kelowna WHL)

118) Yaroslav Likhachyov (RW, Russia, Gatineau QMJHL)

120) Xavier Parent (LW, Canada, Halifax QMJHL)

125) Justin Bergeron (LD, Canada, Rouyn-Noranda QMJHL, overager)

128) Cameron Rowe (G, USA, NTDP U18)

131) Ilya Mironov (LD, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

135) Dmitri Sheshin (RW, Russia, Magnitogorsk MHL)

136) Xavier Simoneau (LW/LC, Canada, Drummondville QMJHL)

144) Oleg Zaytsev (LC, Russia, Red Deer WHL)

145) Logan Barlage (RC/RW, Canada, Lethbridge WHL)

147) Adam Liska (LW, Slovakia, Slovan Bratislava KHL, overager)

148) Jami Krannila (LC, Finland, Sioux Falls USHL)

152) Ondrej Psenicka (RW/LW, Czech Republic, Sparta Praha U19)

153) Martin Lang (LW, Czech Republic, Kamloops WHL)

154) Vojtech Strondala (LC, Czech Republic, Kometa Brno)

155) Marcel Barinka (F, Czech Republic, Halifax QMJHL)

156) Alex Brännstam (LD, Sweden, Djurgårdens J20)

157) Matt Brown (F, USA, Des Moines USHL, overager)

163) Samuel Hlavaj (G, Slovakia, Lincoln USHL)

164) Albin Sundsvik (LC, Sweden, Skelleftea J20)

167) Evgeny Oxentyuk (RW/LC, Belarus, Team Belarus U20)

168) Michael Gildon (LW, USA, NTDP U18)

169) Artyom Galimov (LC, Russia, Bars Kazan VHL, overager)

170) Kristian Tanus (LW/LC, Finland, LeKi Mestis, overager)

178) Yegor Chinakhov (F, Russia, Omskie Yastreby MHL)

179) Roope Taponen (G, Finland, HIFK U20)

181) Krystof Hrabik (LC, Czech Republic, Tri City WHL, overager)

182) Christopher Merisier-Ortiz (LD, Canada, Baie-Comeau QMJHL)

183) Iivari Rasanen (LD, Finland, Tappara U20)

184) Taro Jentzsch (LW/RC, Germany, Sherbrooke QMJHL, overager)

185) Grant Silianoff (F, USA, Cedar Rapids USHL)

187) Adam Ahman (G, Sweden, IK Oskarshamn Allsvenskan, overager)

188) Eli Zummack (RW/RC, Canada, Spokane WHL, overager)

189) Yannick Bruschweiler (LW, Switzerland, Zurich Lions NLA, overager)

190) Tag Bertuzzi (LW, Canada, Hamilton OHL)

193) Vladimir Alistrov (LW, Belarus, Edmonton WHL)

194) Ilya Altybarmakyan (LW/RW, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL)

195) Artur Gatiyatov (F, Kazakhstan, Snezhnye Barsy Astana MHL, overager)

197) Amir Miftakhov (G, Russia, Bars Kazan VHL, overager)

198) Nikita Rtishchev (RW, Russia, Zvezda Moskva VHL, overager)

199) Ryan Siedem (RD, USA, Central Illinois USHL)

200) Jeremy McKenna (RW, Canada, Moncton QMJHL, overager)

201) Keegan Stevenson (RC, Canada, Guelph OHL)

202) Luke Bast (LD, Canada, Brooks AJHL)

203) Valeri Orekhov (LD, Kazakhstan, Barys Astana KHL, overager)

204) Albert Lyckasen (RD, Sweden, Linköping J20)

206) Jacob Grönhagen (LC, Sweden, HV71 J20)

207) Alex Yakovenko (LD, Russia/Kazakhstan, Muskegon USHL, overager)

209) Brady Meyer (LC, USA, Green Bay USHL)

211) Nolan Maier (G, Canada, Saskatoon WHL)

212) Otto Latvala (RD, Finland, LeKi Mestis, overager)

213) Roman Basran (G, Canada, Kelowna WHL)

215) Jonathan Brinkman (LW, Denmark, Aalborg Pirates)

216) Filip Koffer (RW, Czech Republic, Pardubice U19)

217) Cole Mackay (RW, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

Honourable Mentions

218) Ilya Morozov (LD, Russia, Sibir Novosibirsk KHL, overager)

219) David Kvasnicka (LD, Czech Republic, Plzen, overager)

220) Zdenek Sedlak (RW/RC, Czech Republic, Kärpät U20, overager)

222) David Aubrecht (LD, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U19, overager)

223) Grigori Dronov (LD, Russia, Metallurg Magnitogorsk KHL, overager)

224) David Aebischer (RD, Switzerland, Gatineau QMJHL)

226) Wiljami Myllyla (F, Finland, HIFK U20)

227) Max Wahlgren (LC/LW, Sweden, Modo J20)

228) Ludvig Hedstrom (LD, Sweden, Djurgårdens J20)

229) Alexander Popovic (LD, Sweden, MODO J20)

230) Mikko Petman (RW, Finland, Lukko Liiga)

231) Aleks Haatanen (LW/RW, Finland, Pelicans U20)

232) Jere Innala (LW, Finland, HPK Liiga, overager)

233) Joonas Oden (F, Finland/USA, KooKoo Liiga, overager)

234) Jett Alexander (G, Canada, North York OJHL, overager)

235) Spencer Kersten (F, Canada, Oakville OJHL, overager)

237) Austen Swankler (LC, USA, Sioux Falls USHL)

241) Garrett Pinoniemi (LC, USA, Holy Family Catholic High School)

243) Thomas Schweighardt (RD, USA, Don Bosco Prep U.S. High School)

246) Phillip Schultz (LC/LW, Denmark, Victoria WHL, overager)

247) David Kope (RW, Canada, Edmonton WHL)

248) Connor Horning (RD, Canada, Swift Current WHL)

249) Ethan Anders (G, Canada, Red Deer WHL)

250) Matthew Davis (G, Canada, Spruce Grove AJHL)

251) Danil Antropov (RW, Canada/Kazakhstan, Oshawa OHL)

253) Joe Carroll (LW, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

254) Brooklyn Kalmikov (LW, Canada, Cape Breton QMJHL)

255) Brett Budgell (LC, Canada, Charlottetown QMJHL)

256) Sean Larochelle (RD, Canada, Victoriaville QMJHL)

257) Jan Bambula (LW/RW, Czech Republic, AZ Havirov)

258) Martin Beranek (RW/LW, Czech Republic, Ceske Budejovice)

259) Premysl Svoboda (LW, Czech Republic, HC Litvinov U19)

260) Maxim Shabanov (LC, Russia, Belye Medvedi Chelyabinsk MHL)

261) Dmitri Zaitsev (F, Russia, Russkie Vityazi Chekhov MHL)

263) Ivan Drozdov (RW/LW, Belarus, Dinamo Minsk KHL, overager)

264) Vladislav Sukhachyov (G, Russia, Chelmet Chelyabinsk VHL, overager)

265) Vladimir Sartakov (G, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

266) Matthew Struthers (LC, Canada, North Bay OHL, overager)

267) Jacob Tortora (LW, USA, Barrie OHL, overager)

268) Alex Steeves (F, USA, Notre Dame NCAA, overager)

269) Jaxon Nelson (RC, USA, Omaha USHL, overager)

271) Linus Nyman (LW/RW, Finland, Lukko Liiga, overager)

272) Jerry Turkulainen (RW, Finland, JYP Liiga, overager)

274) Carl Jakobsson (LW/RW, Sweden, Färjestad SHL, overager)

275) Mark Rubinchik (LD, Russia, Toros Neftekamsk VHL, overager)

276) Pavel Gogolev (LW, Russia, Guelph OHL, overager)

277) Aleksei Sergeev (LC, Russia, Quebec QMJHL, overager)

278) Stepan Starkov (F, Russia, Sochi KHL, overager)

279) Andrei Pribylsky (RD, Russia, Dynamo Moskva KHL)

280) Nikita Vashchenko (LD, Russia, SKA-Varyagi Morozova MHL)

281) Nikolai Burenov (LD, Russia, Russkie Vityazi Chekhov MHL)

282) Danila Galenyuk (LD, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL, overager)

283) Janis Jérôme Moser (LD, Switzerland, Biel-Bienne NLA, overager)

285) Lassi Lehtinen (G, Finland, Lukko Liiga, overager)

286) Luca Hollenstein (G, Switzerland, Zug NLA, overager)

287) Daniel Dvorak (G, Czech Republic, Hradec Kralove U19, overager)

288) Simon Jellus (LC/LW, Slovakia, Luleå J20)

289) Michal Mrazik (LW, Slovakia, Rögle BK J20)

290) Nikita Mikhailov (LC, Russia, Sibir Novosibirsk KHL, overager)

291) Georgi Ivanov (LC, Russia, Lokomotiv Yaroslavl KHL, overager)

293) Amir Garayev (LW, Russia, Kapitan Stupino, MHL)

294) Alexei Tsyplakov (LW, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

295) Trevor Kuntar (LC, USA, Youngstown USHL)

296) Lynden Breen (F, Canada, Central Illinois USHL)

297) Ty Jackson (LC, Canada, Dubuque USHL)

300) Alex Aslanidis (G, USA, Avon Old Farms U.S. High School)

301) Logan Stein (G, USA, Waterloo USHL)

302) Jonathan Lemieux (G, Canada, Val-d’Or QMJHL)

304) Conner McDonald (RD, Canada, Edmonton WHL, overager)

305) Jake Christiansen (LD, Canada, Everett WHL, overager)

306) Montana Onyebuchi (RD, Canada, Kamloops WHL, overager)

307) Brayden Pachal (RD, Canada, Prince Albert WHL, overager)

308) Sergei Sapego (LD, Belarus, Prince Albert WHL, overager)

309) Tarun Fizer (RW, Canada, Victoria WHL)

310) Jakin Smallwood (RW, Canada, Kootenay/Winnipeg WHL)

311) Clay Hanus (LD, USA, Portland WHL)

312) T.J. Lloyd (RD, Canada, Spruce Grove AJHL)

313) Zachary Okabe (F, Canada/Australia, Grande Prairie AJHL)

314) Ethan Leyh (LW, Canada, Langley BCHL)

316) Brendan Budy (LW, Canada, Tri-City USHL, overager)

317) Jérémie Bucheler (RD, Canada, Victoria BCHL, overager)

318) Luke Johnson (LD, USA, Sioux City USHL, overager)

319) Noah Ganske (RD, USA, Green Bay USHL, overager)

320) Josh Maniscalco (RD, USA, Arizona State NCAA, overager)

321) Spencer Meier (RD, USA, St. Cloud State NCAA, overager)

322) Jack Jensen (LW, USA, Eden Prairie High School, overager)

323) Jett Jungels (LW, USA, Edina U.S. High School, overager)

324) Mike Vorlicky (RD, USA, Edina U.S. High School, overager)

325) Jackson Jutting (LC, USA, Minnesota Magicians NAHL)

326) Brett Chorske (RC, USA, Edina U.S. High School)

327) Travis Treloar (RC, Sweden, Chicago USHL)

329) Gabriel Seger (LC/LW, Sweden, Amarillo NAHL, overager)

330) Aarne Intonen (LC, Finland, TPS U20)

331) Konsta Hirvonen (LC/LW, Finland, HIFK U20)

332) Valtteri Ojantakanen (F, Finland, Jokerit U20)

334) Alexander Gordin (F, Russia, SKA-Varyagi Morozova MHL)

336) Marek Berka (LW, Czech Republic, HC Litvinov U19)

337) Jan Bernovsky (RW, Czech Republic, HC Vitkovice U19)

338) Filip Prikryl (LC/RW, Czech Republic, Saint John QMJHL)

339) Oliver Turan (RD, Slovakia, Acadie-Bathurst QMJHL)

340) Andrew Perrott (RD, USA/Canada, Owen Sound OHL)

341) Lev Starikov (LD, Russia, Des Moines USHL)

344) Ryan Hughes (LC, Canada, Saskatoon WHL, overager)

346) Kyle Topping (LC, Canada, Kelowna WHL, overager)

347) Nathan Dunkley (LC, Canada, London OHL, overager)

348) Jonathan Yantsis (F, Canada, Kitchener OHL, overager)

349) Hugo Leufvenius (LC/LW, Sweden, Sarnia OHL, overager)

350) Egor Sokolov (RW, Russia, Cape Breton QMJHL, overager)



