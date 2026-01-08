Guide to the 2026 Winter Olympics Men’s Hockey Tournament

The Olympics make for the biggest international tournament, and throughout the years, there have been some magical moments. While the NHL put together the 4 Nations Face-Off tournament, it has been since 2014 that NHL players played a true best-on-best tournament with all the top nations (minus Russia).
Despite a bumpy road to get to this point, the Olympics are here, and everybody will get to see their favourite top athletes participate once again.
Olympics Eligibility
To play in the IIHF (International Ice Hockey Federation) World Championships, the Olympics ice hockey tournament, and the qualifications to these competitions, players must fulfill the following qualification requirements:
- Each player must be under the jurisdiction of an IIHF member national association.
- Each player must be a citizen of the country he/she represents.
Men’s Olympic Hockey Rosters
NOTE: Final Roster and Players to Watch articles will be linked below as they are published
|Men’s Group A:
|Team Canada
|Roster Prediction
|Final Roster
|Team Switzerland
|Roster Prediction
|Final Roster
|Team Czechia
|Roster Prediction
|Final Roster
|Players to Watch
|Team France
|Roster Prediction
|Final Roster
|Men’s Group B:
|Team Slovakia
|Roster Prediction
|Final Roster
|Team Finland
|Roster Prediction
|Final Roster
|Team Sweden
|Roster Prediction
|Final Roster
|Team Italy
|Roster Prediction
|Men’s Group C:
|Team USA
|Roster Prediction
|Final Roster
|Team Latvia
|Roster Prediction
|Final Roster
|Team Germany
|Roster Prediction
|Final Roster
|Team Denmark
|Roster Prediction
|Final Roster
Men’s Olympic Hockey Schedule
|Date/Time (ET)
|Teams
|Final Score
|Game Recap
|Feb. 11, 2026
10:40 a.m.
|Team Slovakia
vs.
Team Finland
|Feb. 11, 2026
3:10 p.m.
|Team Sweden
vs.
Team Italy
|Feb. 12, 2026
6:10 a.m.
|Team Switzerland
vs.
Team France
|Feb. 12, 2026
10:40 a.m.
|Team Czechia
vs.
Team Canada
|Feb. 12, 2026
3:10 p.m.
|Team Latvia
vs.
Team USA
|Feb. 12, 2026
3:10 p.m.
|Team Germany
vs.
Team Denmark
|Feb. 13, 2026
6:10 a.m.
|Team Finland
vs.
Team Sweden
|Feb. 13, 2026
6:10 a.m.
|Team Italy
vs.
Team Slovakia
|Feb. 13, 2026
10:40 a.m.
|Team France
vs.
Team Czechia
|Feb. 13, 2026
3:10 p.m.
|Team Canada
vs.
Team Switzerland
|Feb. 14, 2026
6:10 a.m.
|Team Sweden
vs.
Team Slovakia
|Feb. 14, 2026
6:10 a.m.
|Team Germany
vs.
Team Latvia
|Feb. 14, 2026
10:40 a.m.
|Team Finland
vs.
Team Italy
|Feb. 14, 2026
3:10 p.m.
|Team USA
vs.
Team Denmark
|Feb. 15, 2026
6:10 a.m.
|Team Switzerland
vs.
Team Czechia
|Feb. 15, 2026
10:40 a.m.
|Team Canada
vs.
Team France
|Feb. 15, 2026
1:10 p.m.
|Team Denmark
vs.
Team Latvia
|Feb. 15, 2026
3:10 p.m.
|Team USA
vs.
Team Germany
|Feb. 17, 2026
6:10 a.m.
|Quarterfinal Qualification
|Feb. 17, 2026
6:10 a.m.
|Quarterfinal Qualification
|Feb. 17, 2026
10:40 a.m.
|Quarterfinal Qualification
|Feb. 17, 2026
3:10 p.m.
|Quarterfinal Qualification
|Feb. 18, 2026
6:10 a.m.
|Quarterfinal
|Feb. 18, 2026
10:40 a.m.
|Quarterfinal
|Feb. 18, 2026
12:10 p.m.
|Quarterfinal
|Feb. 18, 2026
3:10 p.m.
|Quarterfinal
|Feb. 20, 2026
10:40 a.m.
|Semifinal
|Feb. 20, 2026
3:10 p.m.
|Semifinal
|Feb. 21, 2026
2:40 p.m.
|Bronze Medal
|Feb. 22, 2026
8:10 a.m.
|Gold Medal
Olympic Hockey Features:
Olympic Content by Nation:
