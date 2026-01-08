Guide to the 2026 Winter Olympics Men’s Hockey Tournament

The Olympics make for the biggest international tournament, and throughout the years, there have been some magical moments. While the NHL put together the 4 Nations Face-Off tournament, it has been since 2014 that NHL players played a true best-on-best tournament with all the top nations (minus Russia).

Despite a bumpy road to get to this point, the Olympics are here, and everybody will get to see their favourite top athletes participate once again.

Olympics Eligibility

To play in the IIHF (International Ice Hockey Federation) World Championships, the Olympics ice hockey tournament, and the qualifications to these competitions, players must fulfill the following qualification requirements:

  • Each player must be under the jurisdiction of an IIHF member national association.
  • Each player must be a citizen of the country he/she represents.
Hockey Guide to the 2026 Olympics

Men’s Olympic Hockey Rosters

NOTE: Final Roster and Players to Watch articles will be linked below as they are published

Men’s Group A:
Team CanadaRoster PredictionFinal Roster
Team SwitzerlandRoster PredictionFinal Roster
Team CzechiaRoster PredictionFinal RosterPlayers to Watch
Team FranceRoster PredictionFinal Roster
Men’s Group B:
Team SlovakiaRoster PredictionFinal Roster
Team FinlandRoster PredictionFinal Roster
Team SwedenRoster PredictionFinal Roster
Team ItalyRoster Prediction
Men’s Group C:
Team USARoster PredictionFinal Roster
Team LatviaRoster PredictionFinal Roster
Team GermanyRoster PredictionFinal Roster
Team DenmarkRoster PredictionFinal Roster

Men’s Olympic Hockey Schedule

Date/Time (ET)TeamsFinal ScoreGame Recap
Feb. 11, 2026
10:40 a.m.		Team Slovakia
vs.
Team Finland
Feb. 11, 2026
3:10 p.m.		Team Sweden
vs.
Team Italy
Feb. 12, 2026
6:10 a.m.		Team Switzerland
vs.
Team France
Feb. 12, 2026
10:40 a.m.		Team Czechia
vs.
Team Canada
Feb. 12, 2026
3:10 p.m.		Team Latvia
vs.
Team USA
Feb. 12, 2026
3:10 p.m.		Team Germany
vs.
Team Denmark
Feb. 13, 2026
6:10 a.m.		Team Finland
vs.
Team Sweden
Feb. 13, 2026
6:10 a.m.		Team Italy
vs.
Team Slovakia
Feb. 13, 2026
10:40 a.m.		Team France
vs.
Team Czechia
Feb. 13, 2026
3:10 p.m.		Team Canada
vs.
Team Switzerland
Feb. 14, 2026
6:10 a.m.		Team Sweden
vs.
Team Slovakia
Feb. 14, 2026
6:10 a.m.		Team Germany
vs.
Team Latvia
Feb. 14, 2026
10:40 a.m.		Team Finland
vs.
Team Italy
Feb. 14, 2026
3:10 p.m.		Team USA
vs.
Team Denmark
Feb. 15, 2026
6:10 a.m.		Team Switzerland
vs.
Team Czechia
Feb. 15, 2026
10:40 a.m.		Team Canada
vs.
Team France
Feb. 15, 2026
1:10 p.m.		Team Denmark
vs.
Team Latvia
Feb. 15, 2026
3:10 p.m.		Team USA
vs.
Team Germany
Feb. 17, 2026
6:10 a.m.		Quarterfinal Qualification
Feb. 17, 2026
6:10 a.m.		Quarterfinal Qualification
Feb. 17, 2026
10:40 a.m.		Quarterfinal Qualification
Feb. 17, 2026
3:10 p.m.		Quarterfinal Qualification
Feb. 18, 2026
6:10 a.m.		Quarterfinal
Feb. 18, 2026
10:40 a.m.		Quarterfinal
Feb. 18, 2026
12:10 p.m.		Quarterfinal
Feb. 18, 2026
3:10 p.m.		Quarterfinal
Feb. 20, 2026
10:40 a.m.		Semifinal
Feb. 20, 2026
3:10 p.m.		Semifinal
Feb. 21, 2026
2:40 p.m.		Bronze Medal
Feb. 22, 2026
8:10 a.m.		Gold Medal

Olympic Hockey Features:

Olympic Content by Nation:

Team Canada

Team USA

Team Finland

Team Sweden

Team Czechia

Team Switzerland

Team Slovakia

Team Latvia

Olympic Content by NHL Team:

Boston Bruins

Buffalo Sabres

Calgary Flames

Carolina Hurricanes

Dallas Stars

Edmonton Oilers

Florida Panthers

Minnesota Wild

Montreal Canadiens

New Jersey Devils

New York Rangers

Pittsburgh Penguins

San Jose Sharks

Seattle Kraken

St. Louis Blues

Tampa Bay Lightning

Utah Mammoth

Washington Capitals

Winnipeg Jets

